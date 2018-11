Rischio chimico, richiamate caramelle dal Ministero della Salute: ecco marca e lotto

Richiamo per rischio chimico. E’ quanto si legge oggi sul sito internet del Ministero della Salute in riferimento ad un lotto di caramelle. Per la precisione si tratta di Marshmallow Palla Rossa, marca Le Monelle, commercializzato da Dulcis srl. Il richiamo è riferito in particolare al lotto n° 0618, venduto in buste da 1000 grammi e prodotto negli stabilimenti Golmasa Sl, ad Algada del Rey, a Madrid; data di scadenza 26 agosto 2019. Il rischio chimico, secondo quanto si legge nel richiamo, è dovuto a dei valori eccedenti di colorante E124, che supera i 300 grammi per chilogrammo consentiti per legge.