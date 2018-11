Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa – promuove e organizza il seminario dedicato al tema del rischio simico in Italia, che si terrà presso la sede del CNR a Roma, il 26 e il 27 novembre.

L’incontro, dal titolo “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile”, è organizzato da SIGEA in collaborazione con ABEO e intende promuovere la cultura della prevenzione del rischio sismico e della mitigazione dei rischi naturali contro ogni forma di rassegnazione e fatalismo.

Al seminario saranno presenti non solo addetti ai lavori – come geologi, ingegneri e sismologi – ma anche esperti di comunicazione, assicuratori e psicologi che si confronteranno sui rischi, la prevenzione e le conseguenze del sisma, un danno spesso catastrofico che investe il tessuto sociale, urbano e produttivo di ogni area coinvolta. Gli appuntamenti in programma nelle due giornate del seminario saranno aperti dal Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, Salvatore Micillo.

“Questo seminario rappresenta un importante punto di incontro tra diverse realtà come quelle dell’accademia, degli ordini professionali, delle istituzioni e degli enti di ricerca. Sarà un importante occasione di confronto e siamo molto soddisfatti che si torni a parlare di prevenzione sismica alla presenza delle istituzioni nazionali” ha dichiarato il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo.