In corso le indagini che, a quanto si apprende, non escludono ancora alcuna ipotesi. La ragazza potrebbe essere caduta incidentalmente, magari per un selfie estremo, oppure essersi lanciata volontariamente nel vuoto.

E’ morta cadendo dal sesto piano della palazzina in cui abitava all’ostiense, a Roma, una ragazzina di 14 anni. A dare l’allarme un passante che questa mattina ha visto il corpo senza vita in strada, fra le mani un cellulare.

Roma, cade dal sesto piano: muore 14enne

