Salute: i progressi per migliorare le cure rallentano in tutto il mondo

Nonostante gli investimenti, i progressi per migliorare lo stato di salute e le cure nel mondo rallentano: lo scorso anno i miglioramenti sulla mortalità si sono fermati e sono addirittura peggiorati in alcuni Paesi. Metà delle morti nel mondo sono causate da 4 fattori di rischio: ipertensione, fumo, alti livelli di glucosio e alto indice di massa corporea. I dati emergono dal rapporto Global Burden of Disease, pubblicato su Lancet.

“Il mondo ha visto diverse storie di successo per la salute. Gli investimenti fatti nei paesi poveri sulle cure prenatali e i problemi di igiene hanno fatto la differenza per la vita di queste persone. Ma la combinazione di rischi metabolici e invecchiamento della popolazione continuerà a far salire le malattie croniche“, ha dichiarato Christopher Murray, direttore dell’Institute for Health Metrics and Evaluation, che ha coordinato il report.