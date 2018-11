Salute, OMS: un bimbo su 10 nel mondo non è mai stato vaccinato

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che nel mondo un bambino su 10 non ha mai ricevuto un vaccino: si tratta di piccoli che vivono nelle aree più povere e remote del pianeta. E’ quanto emerso dal Rapporto di valutazione 2018 del Piano d’azione globale sui vaccini realizzato dal Gruppo di esperti di consulenza strategica sull’immunizzazione, il principale gruppo consultivo dell’OMS in materia.

Oltre 116 milioni di bambini sono stati vaccinati contro le principali malattie nel 2017.

Nel Mediterraneo orientale si registra copertura per i vaccini di base per oltre l’80% dei bimbi, nonostante 8 Paesi su 22 siano stati colpiti da emergenze umanitarie.