Salute: “Urgente limitare la diffusione della resistenza agli antibiotici”

“In qualità di Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, mi unisco alla comunità internazionale nell’esortazione ad agire con urgenza al fine di limitare l’insorgenza e la diffusione della resistenza agli antibiotici”. Lo scrive il prefetto Peter Turkson in un messaggio in occasione della Settimana Mondiale per l’uso consapevole degli antibiotici, dal 12 al 18 novembre.

“Il tempo a nostra disposizione sta per scadere – afferma -, e noi pertanto dobbiamo agire per promuovere e intraprendere le indispensabili modifiche di comportamento, per aumentare il livello di consapevolezza e l’efficacia degli interventi preventivi, per intensificare il controllo delle infezioni e per impiegare correttamente gli antibiotici”.