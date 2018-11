SANASI D’ARPE, la sostenibilità condizione per accesso al cibo nei paesi poveri

“Il World Food Programme – l’Agenzia delle Nazioni Unite che salva la vita nelle emergenze e trasforma la vita di milioni di persone attraverso lo sviluppo sostenibile – nel 2017 ha assistito oltre 91 milioni di persone in 83 Paesi nel mondo e ha distribuito circa 4 milioni di tonnellate di cibo. Ma la soluzione per combattere la fame nel mondo passa anche attraverso la conservazione della biodiversità: la diversificazione delle colture è infatti ciò che rende possibile il mantenimento di un’alimentazione sana ed equilibrata alla quale ancora oggi non hanno accesso milioni di persone, soprattutto le più vulnerabili”. Così Vincenzo Sanasi d’Arpe, Presidente del Comitato Italiano per il WFP, l’organizzazione senza scopo di lucro che promuove e sostiene le attività dell’agenzia dell’ONU con l’obiettivo di combattere la fame nel mondo, concludendo la tavola rotonda su “Seeds, Diritto alla biodiversità e all’alimentazione sostenibile” nell’ambito della sesta edizione di Excellence in corso a Roma.