AIGAE: boom per il Sentiero dell’Acqua e della Pietra, turismo ambientale in costante crescita in Puglia

“Parte in Puglia il Primo Corso Professionalizzante per diventare Guide Ambientali Escursionistiche. Cresce il Turismo verde anche in Puglia e di conseguenza cresce la necessità di operatori competenti e preparati che possano accogliere al meglio i visitatori e trasmettere loro il senso della Puglia Experience. La domanda, in questo settore del turismo è in aumento. Nella sola Puglia contiamo ben 72 Guide Ambientali Escursionistiche ma andremo oltre. Per far fronte all’aumento di domanda, in queste ore abbiamo bandito un nuovo corso professionalizzante per diventare Guide”. Lo ha annunciato oggi, Giuseppe Flore, Coordinatore delle Guide Ambientali Escursionistiche Aigae. Il corso andrà a formare almeno altre nuove 20 guide sul territorio pugliese.

In un territorio ricchissimo di natura e cultura, un corso professionalizzante per Guida Ambientale Escursionistica ai sensi della legge 4 del 2013. Il corso durerà 300 ore e sarà suddiviso in due aree: Area tecnico – professionale con nozioni riguardanti gli strumenti del “saper fare” ed Area Scientifica con analisi della Geologia, Ecologia, Botanica, Zoologia. Al termine del corso, gli allievi potranno sostenere l’Esame di Accesso ad AIGAE.

Le materie saranno: Cartografia, Abbigliamento, Attrezzatura, Alimentazione, Allenamento, Pianificazione escursioni, Tecniche di comunicazione efficace, GPS, Psicologia, Gestione dell’emergenza, Sentieristica, Geologia, Riduzione del rischio, Primo soccorso outdoor, Marketing e promozione, Turismo responsabile, Ecologia e biodiversità, Zoologia, Poroject Work, Fiscalità, Parchi e aree protette, Educazione ambientale e alla sostenibilità, Botanica, Storia ed ecologia del paesaggio,Meteorologia e climatologia ed altri ancora.

Il corso inizierà ai primi di Dicembre e terminerà a fine Marzo del 2019.

Intanto successo mediatico ed è boom per il Sentiero dell’Acqua e della Pietra. Turismo ambientale in costante crescita in Puglia.

“L’Italia è il Paese della bellezza. Il progetto Gravina – ha affermato Nino Martino, direttore tecnico di Aigae – è nato proprio per portare alla luce l’intima bellezza delle Murge pugliesi. Voglio ringraziare l’Amministrazione Comunale di Gravina e della Regione Puglia per aver pensato e finanziato questo piccolo ma bellissimo progetto. Un grazie speciale alla Guida AIGAE, Ezio Spano, che con il suo amore per la sua terra e il grande impegno ne ha determinato il successo. Ma voglio ringraziare il nostro staff comunicazione di Aigae per il grandissimo lavoro svolto. Senza dimenticare lo scrittore Davide Sapienza che ha curato il cammino geopoetico. Proprio la passione per il territorio, l’ambiente, la cultura sono la cifra del nostro comune lavoro quali Guide Ambientali Escursionistiche in AIGAE”.

Piena soddisfazione del Coordinatore delle Guide AIGAE Puglia.

“L’evento appena concluso nella splendida cornice di Gravina in Puglia è stato un ottimo esempio di collaborazione tra enti pubblici e operatori privati, esperti del campo dell’ecoturismo. L’AIGAE ha avuto un ruolo fondamentale sia nella fase organizzativa che nella fase attuativa con l’intervento della Guida Ambientale Ezio Spano.

Le tante attività svolte hanno permesso di far conoscere ai giornalisti, ma anche a turisti e alla gente del posto, le meraviglie ipogee ed epigee del territorio della Murgia, contribuendo così ad aumentare quei flussi turistici che ormai da diversi anni stanno scegliendo la Puglia come meta delle proprie vacanze. Il turismo verde sta crescendo – ha concluso Giuseppe Flore, Coordinatore delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE della Puglia – e di conseguenza cresce la necessità di operatori competenti e preparati che possano accogliere al meglio i visitatori e trasmettere loro il senso della cosiddetta Puglia Experience. Aigae è sempre più attiva su questo binario, ed infatti, in questi giorni sta partendo il primo Corso Professionalizzante per Guide Ambientali Escursionistiche in Puglia, grazie al quale aumenterà decisamente il numero di soci pugliesi e di conseguenza l’offerta qualificata di attività ecoturistiche per i turisti in arrivo nelle prossime stagioni“.