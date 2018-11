Smog Lombardia: “Aria migliore del passato, basta allarmismi”

“L’aria che respiriamo oggi e’ migliore di quella che respiravamo fino ad alcuni decenni fa. Ci sono inquinanti, come l’anidride solforosa, il monossido di carbonio e il benzene che allora esistevano e che oggi sono stati debellati. Anche il PM10 ha concentrazioni che sono meno della meta’ di quelle che si avevano vent’anni fa. Questo significa che le politiche che stiamo facendo stanno funzionando”. Lo ha detto l’assessore lombardo all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, durante la seduta della commissione Ambiente del Consiglio regionale.

“E’ sbagliato generare allarmismi”, ha aggiunto Cattaneo, riferendosi al ricorso presentato davanti al Tar della Lombardia da parte di un’associazione in merito aggiornamento del Piano aria (Pria) approvato dalla giunta regionale. “Ci sono – ha spiegato l’assessore – molti cittadini che ritengono che quello che stiamo facendo sfavorisca la mobilita’, impattando anche in maniera significativa sulle vite di tutti i giorni. Non dobbiamo combattere la mobilita’, ma gli inquinanti e il compito di chi ha responsabilita’ istituzionali e’ quello di trovare il giusto equilibrio”.