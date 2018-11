Spazio: accordo ESA-Tor Vergata, collaborazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica

L’Agenzia Spaziale Europea e l’università di Tor Vergata rafforzano la collaborazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica in ambito spaziale: firmato oggi accordo bilaterale dal professor Giuseppe Novelli, rettore dell’ateneo romano e dall’ingegner Franco Ongaro, capo del Direttorato Tecnologia Ingegneria e Qualita’ ESA-ESTEC.

Le collaborazioni saranno focalizzate su alcuni specifici temi, quali l’effetto delle radiazioni sui materiali nelle missioni per l’esplorazione spaziale a lungo termine, i test di irraggiamento da neutroni accelerati su sistemi elettronici, lo sviluppo e la caratterizzazione dei materiali per la protezione dalle radiazioni e la manifattura additiva nelle tecnologie spaziali.

“L’ESA e’ estremamente lieta di stipulare una nuova collaborazione con un’Universita’ prestigiosa quale quella di Tor Vergata: l’innovazione tecnologica e’, d’altronde, per Esa un elemento prioritario per mantenere il settore spaziale europeo competitivo a livello globale nell’esplorazione e sfruttamento dello spazio. Contiamo su questa nuova partenrship con Tor Vergata per coltivare, promuovere e sviluppare nuove ricerche,” ha dichiarato Ongaro.