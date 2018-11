Spazio, Battiston rimosso dalla presidenza ASI: l’astronauta Nespoli, “non me l’aspettavo”

“Sono rimasto sorpreso, non me l’aspettavo. Conosco da tempo il professor Battiston e l’ho sempre apprezzato per la preparazione scientifica e la serietà professionale“: lo ha dichiarato al Corriere della Sera, l’astronauta Paolo Nespoli, in riferimento alla rimozione del presidente dell’agenzia spaziale italiana Roberto Battiston. “Io – prosegue Nespoli – non sono addentro agli affari della politica. Non sono ovviamente contrario alle posizioni che i partiti possono esprimere secondo le loro logiche. Però credo che soprattutto per enti scientifici e legati all’innovazione, due aspetti strategici per il Paese, si debba prima di tutto guardare al merito, alla preparazione specifica e considerarlo prioritario rispetto ad altre motivazioni. Un settore come lo spazio vive in una dimensione internazionale con un confronto continuo e se non si è all’altezza è il Paese che ne subisce le conseguenze. Insomma, occorrono persone giuste al posto giusto“. “Bisogna tener conto che i programmi spaziali richiedono sempre molti anni per essere realizzati e questo significa la necessità di riferimenti costanti, di una linea guida che assicuri la continuità. Anche perché si svolgono nella maggior parte dei casi in contesti internazionali. Bisogna esserne consapevoli e tenerne conto se non si vuol provocare danni di vario genere“.