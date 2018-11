Spazio: 15mila firme per chiedere il reintegro di Battiston alla presidenza dell’ASI

Quasi 15mila firme per la petizione online che chiede al Ministro Marco Bussetti il reintegro del fisico Roberto Battiston alla presidenza dell’Agenzia Spaziale Italiana.

“Con questa petizione invitiamo il ministro e il governo tutto innanzitutto a prendere dettagliata conoscenza degli incredibili successi raggiunti durante gli anni di amministrazione Battiston. Sia per quanto riguarda la ricerca scientifica sia per la collaborazione con le aziende italiane del settore aerospaziale“, si legge nel testo.

Battiston ringrazia con un tweet “per questa testimonianza di civiltà e democrazia“.