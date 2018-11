Nella sua prima uscita pubblica, in occasione delle celebrazioni per i 20 anni della Stazione Spaziale Internazionale e della presentazione degli strumenti italiani della missione “Beyond“, il neo commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana, Piero Benvenuti, ha spiegato di voler perseguire un obiettivo in particolare, cioè “garantire la continuità” del lavoro finora svolto all’ASI.