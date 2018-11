Spazio, ESO: la costruzione del centro tecnico ELT a Paranal [FOTO]

La foto in alto mostra il futuro sito del centro tecnico per l’Extremely Large Telescope (ELT) dell’ESO – e la costruzione è già in corso! Situato presso l’osservatorio di Paranal dell’ESO nel deserto cileno di Atacama, questa struttura sarà il centro di manutenzione per l’ELT, che si troverà su Cerro Armazones. Dietro il sito, il Very Large Telescope (VLT) dell’ESO è visibile in cima a Cerro Paranal.

Lo specchio primario da 39 metri dell’ELT sarà composto da 798 segmenti esagonali e sarà controllato da un sistema di sensori ad altissima precisione. Questa tecnologia, nota come ottica attiva, consentirà al telescopio di regolare continuamente ogni singolo segmento per tenere conto di disturbi quali temperatura, gravità e pressione dovuti al vento, al fine di mantenere la forma perfetta per consentire osservazioni ottimali.

Per mantenere la massima qualità, questo specchio colossale deve subire un regolare processo dove si toglie il vecchio rivestimento, si lava il telescopio e lo si riveste di nuovo. Poiché ogni singolo segmento dovrà essere rivestito una volta ogni 1,5 anni, l’ELT verrà mantenuto in funzione rimuovendo, ricoprendo e sostituendo circa due segmenti al giorno. Il centro tecnico per l’ELT eseguirà questa manutenzione, oltre a gestire il rivestimento degli specchi secondari e terziari e l’assemblaggio iniziale dei numerosi segmenti di specchi.