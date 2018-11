Spazio, il commissario ASI Benvenuti: “Resterò in carica fino alla nomina del nuovo Presidente”

“La mia nomina? Immagino sia stata fatta una scelta dettata dalla necessita’ di portare avanti le attivita’ dell’Asi senza brusche interruzioni“, ha dichiarato, in un’intervista al Messaggero, l’astrofisico Piero Benvenuti, nuovo commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana. “Il decreto dice chiaramente che resterò in carica fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrebbe arrivare entro sei mesi. Non sarebbe opportuno andare oltre: credo sia necessario che il futuro Presidente venga eletto in tempo utile per l’appuntamento di novembre 2019 con la Ministeriale Esa. E’ importante che chi ci rappresentera’ abbia la situazione in mano per evitare di favorire i contendenti degli altri Paesi“.