Spazio: l’ESA proroga cinque missioni fino al 2022

Lo Science Programme Committee (Spc) dell’Esa ha approvato, lo scorso 14 novembre, l’estensione della vita operativa di cinque missioni fino al 2022. Il quintetto è formato da Cluster, Gaia, Integral, Mars Express e Xmm Newton. L’agenzia spaziale europea ha inoltre confermato di voler mantenere attiva la propria partecipazione ad altre cinque missioni: Hinode, Hubble, Iris, Soho ed ExoMars Tgo.

La decisione – riporta Global Science – è stata presa dopo un’attenta valutazione delle potenzialità di ciascuna missione. Mars Express, dal 2003 in orbita intorno a Marte, ha individuato grazie al radar italiano Marsis, un lago di acqua salata nascosto nelle profondità del pianeta rosso: una delle più importanti scoperte scientifiche degli ultimi anni, annunciata lo scorso luglio. A Mars Express, si è aggiunto nel 2016 il Trace Gas Orbiter di ExoMars, che ha dato recentemente il via alle analisi dell’atmosfera marziana. Cluster, è l’unica missione ad oggi in attività ad eseguire misurazioni multipoint della magnetosfera terrestre in diverse regioni e su scale diverse, mentre Gaia sta costruendo una mappa tridimensionale della nostra galassia, rivelandone la composizione, la formazione e l’evoluzione.

L’Spc ha inoltre valutato positivamente l’operato di alcune missioni che stanno dimostrando di poter portare avanti obiettivi diversi da quelli originari. Ne sono un esempio Integral e Xmm Newton, che stanno giocando un ruolo fondamentale per il futuro dell’astronomia multi messaggero e Hubble, che si è rivelato di ausilio nella caccia agli esopianeti. La partecipazione europea alle missioni guidate da agenzie partner, secondo il parere del comitato scientifico, è grande rilievo soprattutto per quanto riguarda il contributo a tre missioni dedicate all’esplorazione del Sole: Hinode, Iris e Soho. Lo Science Programme Committee concede le estensioni a tutte quelle missioni che raggiungono risultati scientifici di livello sufficiente, considerando le risorse finanziarie disponibili nel programma. Le estensioni sono valide per i seguenti quattro anni e soggette a revisione intermedia e conferma dopo i due anni.