Spazio, l’ex presidente ASI Battiston: “Il controllo politico sulla comunicazione scientifica non ha senso”

“Io mi auguro che gli esiti di questa scelta non siano dannosi per il paese. Spero e prego che non riportino l’Asi ai livelli che ho trovato quattro anni fa. Auguro al mio successore di non ricominciare da capo. Questo è un sistema complesso, ho portato a termine progetti decennali, gettato semi di cose buone che qualcun altro, tra dieci anni, spero, porterà a termine“: lo ha dichiarato, in un’intervista a Repubblica, l’ex presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, il cui incarico è stato revocato lo scorso 6 novembre.

Sulla possibilità che la scelta della sua rimozione sia stata politica, Battiston ha risposto: “Chiedete a chi ha preso la decisione, io non lo so. Ma con il ministro Bussetti abbiamo lanciato iniziative per le scuole, abbiamo collaborato con Palazzo Chigi sulla legge per lo spazio. A ogni indicazione politica, l’Asi ha risposto in modo costruttivo ed efficace. Decisione improvvisa e inaspettata“.

“La scienza non è un’opinione. Non se ne fa dibattito, ha valori assoluti. Il controllo politico sulla comunicazione scientifica non ha senso, sarebbe gravissimo mescolare scienza e pseudoscienza. La commistione con la politica non ha mai dato buoni risultati”, ha concluso Battiston.