Spazio, Piero Angela: la revoca di Battiston non ha nulla a che fare con la scienza

Secondo il celebre divulgatore scientifico Piero Angela, la revoca del fisico Roberto Battiston dalla presidenza dell’Agenzia Spaziale Italiana non ha nulla a che fare con la scienza: “Sembra un problema politico naturalmente, e come tale va valutato. La scienza c’entra poco“.

Trentino, 62 anni, Battiston era al suo secondo mandato come presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, dopo la prima nomina nel 2014. Era stato confermato presidente l’8 maggio scorso, in uno degli ultimi atti al governo dell’allora ministro Valeria Fedeli.

Ordinario di Fisica Sperimentale all’Università di Trento, insieme al premio Nobel Samuel Chao Chung Ting è considerato il padre dello spettrometro magnetico (AMS-2), dal 2011 in orbita agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale, per effettuare per la prima volta misure di precisione dei raggi cosmici.