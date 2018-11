Spazio: nuove tute per gli astronauti russi dal 2019

Dopo nuovi finanziamenti per il funzionamento della Stazione Spaziale Internazionale, lo sviluppo della prossima generazione di tute spaziali per i cosmonauti russi potrebbe iniziare il prossimo anno: lo ha reso noto Sergey Pozdnyakov, chief designer della società JSC Zvezda, in un’intervista a Sputnik. “I clienti non hanno ancora formulato le loro proposte tecniche e commerciali, anche se abbiamo discusso di questioni generali con RSC Energia e Roscosmosmos“, ha spiegato Pozdnyakov.

La società si occupa di ricerca, sviluppo e produzione di sistemi portatili di supporto vitale per piloti e cosmonauti.