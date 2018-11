Spazio: Vega lancia il satellite di osservazione della Terra per il Marocco

Arianespace ha lanciato un razzo vettore Vega per portare in orbita il satellite di osservazione della Terra per il Regno del Marocco.

Il decollo della tredicesima missione Vega, dalla base di lancio europea a Kourou, Guyana francese, è avvenuto alle 02:42 del 21 novembre (01:42 GMT, 22:42 ora locale di Kourou del 20 novembre).

Con una massa al decollo di 1.108 kg, Mohammed VI-B è stato portato nella sua orbita elio-sincrona circa 55 minuti dopo l’inizio della missione, dopo due accensioni dello stadio superiore di Vega.

In rispetto delle normative sui detriti per tenere lo spazio pulito, lo stadio superiore del lanciatore Vega si è acceso un’ultima volta per garantire un rientro diretto bruciando in alto nell’atmosfera sopra l’oceano.

Vega è un veicolo a quattro stadi, alto 30 metri, progettato per ospitare piccolo carichi scientifici e di osservazione della Terra, di 300-2.500 kg di peso, a seconda dell’orbita.