Un anno di takethedate: numeri e risultati del motore di ricerca di eventi istituzionali in Italia

È passato un anno dalla pubblicazione di takethedate.it (www.takethedate.it), il prodotto di Nomos Centro Studi Parlamentari, unico nel suo genere, che segnala tutti gli eventi istituzionali che si tengono in Italia. Ogni giorno, nel nostro Paese si tengono centinaia di convegni, conferenze stampa, eventi istituzionali e presentazioni di libri; takethedate.it è la fonte da cui attingere le informazioni su tutti gli eventi istituzionali italiani in svolgimento.

I numeri raccolti in questo anno sono più che incoraggianti. Circa 10.000 eventi segnalati sul territorio italiano in più di tremila sedi istituzionali; migliaia di iscritti alle newsletter settimanali dedicate, centinaia di iscritti ai canali Telegram che avvisano in real time l’inizio di un evento e un numero sempre crescente di utilizzatori della piattaforma. Sono circa 60 mila i visitatori che hanno utilizzato il servizio dalla sua nascita.

“Lanciare takethedate è stata una bella scommessa – ha dichiarato Fabio Franceschetti, ideatore del progetto e Director di Nomos Centro Studi Parlamentari – e sappiamo che il nostro servizio può e deve migliorare. E a questo proposito, abbiamo proposto recentemente un sondaggio rivolto agli utilizzatori della piattaforma per raccogliere i loro suggerimenti (http://bit.ly/2qKWv4l).

Ma i numeri, ad un anno dal lancio dell’iniziativa, sono davvero buoni e sono sempre di più le aziende e le associazioni che ci segnalano eventi da inserire sul sito. Ad oggi possiamo certamente affermare che un evento è importante se è presente tu takethedate!”.

Sul sito, gli eventi sono divisi per categorie. Tra le più importanti, energia, ambiente, sanità, politica, economia, TLC, pubblica amministrazione, lavoro, trasporti. Attraverso una semplice

ricerca è possibile trovare gli appuntamenti per data, parola chiave, relatore o città dove si svolge l’evento. Take the date è uno strumento indispensabile per gli uffici stampa, i giornalisti, i politici e i parlamentari, gli assistenti parlamentari, i lobbisti, le aziende, le associazioni e gli organizzatori di corsi.

Take the date è un progetto di Nomos Centro Studi Parlamentari (www.nomoscsp.com), una delle principali realtà italiane nel settore delle Relazioni Istituzionali, del Public Affairs e del Lobbying.

Fondato nel 1993, NOMOS è uno dei primi studi italiani specializzati nella comunicazione con le istituzioni.