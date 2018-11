L’evento riunirà esperti ed operatori del settore del biowaste e sarà occasione per raccontare il progetto di sostenibilità del Complesso Monumentale del Sacro Convento di Assisi, che comprende la raccolta differenziata dei rifiuti organici e la loro trasformazione in compost.

Nel corso della tavola rotonda si approfondiranno le principali minacce dei suoli , come l’erosione, l’impermeabilizzazione, la perdita di materia organica, la diminuzione di biodiversità e l’incremento di contaminazione, e saranno presentate proposte concrete per garantire un futuro ai nostri suoli .

In occasione della Giornata Mondiale del Suolo , mercoledì 5 dicembre il CIC – Consorzio Italiano Compostatori torna ad Assisi per la seconda edizione di “ Dalla terra alla Terra – il suolo tra cambiamenti climatici e nuovi stili di vita ”.

Il suolo rappresenta una delle principali risorse strategiche dell’Europa, in quanto garantisce la sicurezza alimentare, la conservazione della biodiversità e la regolazione dei cambiamenti climatici.

article

1183769

MeteoWeb

Dalla terra alla Terra: il suolo tra cambiamenti climatici e nuovi stili di vita

Il suolo rappresenta una delle principali risorse strategiche dell’Europa, in quanto garantisce la sicurezza alimentare, la conservazione della biodiversità e la regolazione dei cambiamenti climatici. In occasione della Giornata Mondiale del Suolo, mercoledì 5 dicembre il CIC – Consorzio Italiano Compostatori torna ad Assisi per la seconda edizione di “Dalla terra alla Terra – il

http://www.meteoweb.eu/2018/11/terra-suolo-cambiamenti-climatici/1183769/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2015/12/suolo.jpg

AMBIENTE