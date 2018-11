E’ morto ieri mattina a Schluein (GR), in Surselva, Gian Luca Barandun, 24 anni, schiantandosi al suolo col proprio parapendio. Specialista delle discipline veloci e della combinata, il grigionese aveva debuttato in Coppa del Mondo nel gennaio 2017 a Wengen. Barandun era partito da Ladir (GR) per un volo di addestramento, ma qualcosa è andato storto in fase di atterraggio e l’atleta ha impattato violentemente su un prato, morendo sul colpo.