Tumore del pancreas: la neoplasia al centro del convegno del 15 novembre a Giardini Naxos

Il tumore del pancreas è una malattia in progressivo aumento. Negli ultimi 15 anni in Italia abbiamo registrato un incremento di casi prossimo al 60% e viene stimato che nel 2030 questo tumore rappresenterà la seconda causa di morte per neoplasia nella nostra nazione.

Questo sarà, uno degli argomenti, che saranno affrontati al Convegno organizzato in occasione della Giornata Mondiale per la lotta al Tumore Pancreatico, in programma giovedì 15 novembre 2018 dalle ore 15, presso l’Hotel Hilton, Viale Jannuzzo 47 Giardini Naxos.

Esperti, associazioni, famigliari e pazienti insieme per confrontarsi sui progressi nella cura, nella ricerca e nella assistenza alla “persona” malata di tumore pancreatico.

Il 64% degli europei non conosce questa patologia. Infatti, a sua importanza crescente, non ha suscitato ancora l’interesse della opinione pubblica e della politica per cui i finanziamenti per la ricerca su questa malattia non superano, in Europa, il 2% sul totale dei fondi investiti per le malattie tumorali.

La Giornata Mondiale per il Tumore al Pancreas, nata con lo scopo di sensibilizzare il mondo su questo problema, vedrà, nel 2018, manifestazioni ed eventi in ben 30 nazioni.

Una grande occasione di confronto e condivisione nella quale si potrà “Fare luce sul tumore al pancreas”. L’invito è esteso a tutti coloro che vorranno farne parte.