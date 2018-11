Tumori: grazie ad Anapa prosegue il servizio di supporto telefonico SOS LILT

LILT nazionale desidera ringraziare Anapa, Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione, che ha raccolto 23 mila euro in favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in ricordo del past president Massimo Congiu, scomparso a gennaio.

Grazie alla preziosa donazione si potrà proseguire il servizio della linea informativa SOS LILT, al numero verde 800 99 88 77, con due operatori a disposizione tutti i giorni dalle 10 alle 15.

Un particolare ringraziamento va al Dott. Vincenzo Cirasola, riconfermato da poco Presidente Anapa ed al quale la LILT rivolge le più vive congratulazioni, per aver pensato alla LILT quale destinataria della raccolta fondi. Nel contempo si ringraziano anche tutti gli appartenenti all’associazione che hanno contribuito in memoria del dottor Congiu.