Unicef: per un bimbo su 4 in città più probabile la morte prima dei 5 anni che in aree rurali

Secondo un nuovo rapporto dell’Unicef, i bambini più poveri che vivono nelle aree urbane in un Paese su 4 hanno maggiori probabilità di morire prima di compiere 5 anni rispetto ai bambini più poveri che vivono in aree rurali. I bambini più poveri che vivono in aree urbane in 1 paese su 6 hanno minori probabilità di completare la scuola primaria rispetto ai loro coetanei nelle aree rurali.

Il rapporto Advantage or Paradox: The Challenge for children and young people growing up urban (‘Vantaggio o paradosso: le sfide dei bambini e dei giovani che crescono in aree urbane’), identifica 4,3 milioni di bambini poveri che vivono in zone urbane che hanno maggiori probabilità di morire prima di compiere 5 anni rispetto ai loro coetanei nelle aree rurali. In modo simile, 13,4 milioni di bambini poveri che vivono nelle città hanno minori probabilità di completare la scuola primaria rispetto ai loro coetanei nelle aree rurali.

Si stima che fino a un miliardo di persone vivano negli slum – centinaia di milioni dei quali bambini.

Il rapporto rivela che non tutti i bambini nelle città traggono beneficio dal cosiddetto “vantaggio di vivere in città” – l’idea per cui stipendi maggiori, infrastrutture migliori e prossimità ai servizi garantiscano alle persone che vivono in città vite migliori. Al contrario, le disuguaglianze, l’esclusione e le sfide per il benessere, come rischi ambientali e per la salute, nelle città, possono sfociare insieme in un “paradosso urbano” in cui molti residenti nelle città – fra cui bambini – subiscano e soffrano maggiori privazioni gravi rispetto ai loro coetanei che vivono in aree rurali.

Il rapporto analizza 10 indicatori per il benessere dei bambini in 77 paesi principalmente a medio e basso reddito: conferma che nella maggior parte dei paesi, in media, i bambini nelle aree urbane vivono meglio rispetto a quelli delle aree rurali. Ma queste medie nascondono profonde disuguaglianze nelle zone urbane. Inoltre, quando i bambini dalle famiglie urbane e rurali con livelli simili di benessere vengono comparati, il “vantaggio di vivere in città” non è più evidente.

Il rapporto evidenzia anche le disuguaglianze all’interno delle città, riscontrabili negli effetti sull’infanzia, che possono essere attribuite ad accesso limitato ai servizi essenziali. Per esempio, in metà dei paesi analizzati, i bambini più poveri che vivono in città hanno la metà delle probabilità di avere accesso a servizi igienico-sanitari di base rispetto ai bambini che vivono in città delle famiglie più ricche.

In assenza di modi innovativi per aiutare i poveri delle città, le disuguaglianze degli effetti sull’infanzia si potrebbero ampliare e un numero maggiore di bambini nelle città sarà tagliato fuori dal progresso generale.