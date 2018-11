In USA un bambino su 40 presenta un disturbo dello spettro autistico

Secondo una ricerca pubblicata da Pediatrics, rivista ufficiale della American Academy of Pediatrics, un bambino su 40 presenta un disturbo dello spettro autistico negli Stati Uniti: si tratta del 2,5% su un totale di circa 1,5 milioni di ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni.

Il nuovo studio si basa su un sondaggio condotto sui genitori, che offrono la propria valutazione.

E’ stata anche rilevata una maggiore incidenza in alcuni gruppi: più numerosi i bambini maschi, i figli di madri single, i figli di famiglie sotto la soglia di povertà. In generale negli ultimi decenni i numeri sono aumentati: un trend dovuto alle diagnosi più efficaci ma anche ai criteri di inclusione.