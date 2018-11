Vaccini, Ricciardi (ISS): “Si rischia il ritorno di polio e difterite se si abbassa la guardia”

“Ci sono seri rischi che, se si abbassa la guardia, possano ritornare in Italia malattie ancora più gravi del morbillo come la poliomielite e la difterite. Un rischio che dobbiamo evitare“: lo ha dichiarato oggi Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, a margine del convegno “BlockChain in Sanità: sicurezza, trasparenza e democrazia dei dati“, in riferimento al focolaio di morbillo all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. “Quando si allenta l’attenzione su alcune malattie infettive e si ravviva solo in casi di decesso, non è un buon segno“.