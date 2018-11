Vietnam: depressione tropicale causa alluvioni e frane, 12 morti

Inondazioni e frane hanno provocato almeno 12 vittime nel centro del Vietnam, in particolare nella provincia di Khanh Hoa, colpita nei giorni scorsi dalla depressione tropicale Toraji.

In corso le ricerche per trovare eventuali sopravvissuti. Centinaia di soldati sono stati dispiegati nella zona per ripulire i villaggi distrutti e sgomberare le strade dalle macerie. La principale autostrada che collega il nord e il sud del Paese è temporaneamente bloccata e alcune linee ferroviarie sono interrotte.