Giovedì 13 dicembre, a Palazzo Barberini, l’Associazione Civita e le Gallerie Nazionali di Arte Antica presenteranno i risultati del progetto WeACT³- La Tecnologia per Arte, Cultura, Turismo, Territorio, un’iniziativa di partnership pubblico-privata volta alla valorizzazione delle Gallerie, alla presenza del Ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli.

Nell’ambito del progetto WeACT³, la messa a disposizione, attraverso 12 interventi, delle ingenti potenzialità insite nelle nuove tecnologie a favore della valorizzazione del patrimonio culturale ha costituito per le imprese e gli enti partner una sfida accattivante, in cui la sinergia fra la capacità strategica delle aziende e le competenze scientifiche della Direzione delle Gallerie ne ha fatto un modello vincente di collaborazione pubblico-privata, replicabile in altri siti culturali del Paese nonché in grado di contribuire alla realizzazione di un’idea nuova di gestione museale.