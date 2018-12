Accende stufa con benzina, abitazione in fiamme

Una donna, in provincia di Siena, ha tentato di accendere una stufa a legna utilizzando un tampone imbevuto di benzina, ma il tampone è caduto per terra e la tanica ha preso fuoco provocando un incendio nell’abitazione: è accaduto questa mattina a Chiusi, in località La Badiola – Caio Alto. La donna, proprietaria di un agriturismo, è rimasta ustionata a un polso.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano che hanno spento le fiamme mentre la donna è stata affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non sono gravi.