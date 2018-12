Sardegna: neonata in pericolo di vita trasportata d’urgenza da Cagliari a Milano

Si è appena concluso il trasporto sanitario d’urgenza di una neonata di appena tre giorni, in imminente pericolo di vita, da Cagliari a Milano Linate con un aereo Falcon 900 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica Militare.

Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, è decollato dall’aeroporto di Cagliari dove ha imbarcato una culla termica con all’interno la piccola paziente ed una equipe medica per l’assistenza sanitaria in volo.

L’aereo è atterrato in serata all’aeroporto di Milano Linate, da dove la bimba è stata trasferita in ambulanza all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Policlinico San Donato di San Donato Milanese (MI). Il trasporto d’urgenza, come accade in questi casi, è stato richiesto dalla Prefettura di Cagliari, attivata dall’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari a causa delle critiche condizioni di salute della neonata.

Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività e l’Aeronautica Militare, attraverso i suoi Reparti di volo, mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità anche nei giorni di festa ed in grado di operare in condizioni meteorologiche marginali.

Sono centinaia gli interventi di questo tipo ogni anno da parte dei velivoli dell’Aeronautica Militare, mezzi sempre pronti al decollo e che hanno la capacità di imbarcare equipe ed apparecchiature mediche e sanitarie specifiche, come ad esempio le culle termiche.