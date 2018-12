Agenzia Spaziale Italiana: Seconda Edizione Premio Spazio Cinema

L’Agenzia Spaziale Italiana ha il piacere di invitarLa alla seconda edizione del Premio SpazioCinema, in collaborazione con il Giornale dello Spettacolo del gruppo Globalist. A salire sul parco artisti, scrittori e scienziati che si sono distinti nel corso dell’anno per attività che, volontariamente o involontariamente, hanno favorito la diffusione della cultura scientifica in generale e di quella spaziale in particolare, attraverso le diverse forme di arte che distinguono gli artisti che saranno premiati per la serata.

L’evento celebrativo si terrà presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma in data 19 dicembre p.v. dalle ore 21.

Nel corso della serata verrà presentato al largo pubblico anche “EVA 23”, il documentario prodotto dalla Space City Films dedicato all’incidente che il 16 luglio 2013 coinvolse l’astronauta Luca Parmitano che, nel corso della sua seconda attività extra veicolare, rischiò di annegare a 400 chilometri da Terra per una perdita d’acqua nel casco della tuta spaziale. Il futuro protagonista della Missione spaziale Beyond, in partenza nel 2019, prenderà parte all’evento in collegamento video.