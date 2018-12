Agricoltura, Coldiretti Puglia: clima pazzo, dimezzata la produzione

In Puglia il 2018 è stato un anno da dimenticare per il settore dell’agricoltura, principalmente a causa del maltempo, determinando la diminuzione della P.L.V. agricola (Produzione Lorda Vendibile) dell’11%: è il bilancio dell’annata agraria 2018, presentato dai vertici dell’Organizzazione.

“Abbiamo perso 417 milioni di euro di PLV per la riduzione della produzione del 13%. A pagare in misura maggiore gli effetti del clima pazzo sono stati i comparti olivicolo, della frutta e degli ortaggi“, ha evidenziato il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia.

Le gelate di febbraio e la Xyella hanno fatto crollare la produzione di olive e olio, che raggiunge stentatamente una PLV di 249 mln euro, in recupero solo grazie ai prezzi più alti – spiega Coldiretti Puglia – rispetto all’annata precedente, mentre l’uva da vino ha recuperato il 12% rispetto all’anno scorso in termini di produzione, ma con un forte calo dei prezzi.