Agricoltura: in Toscana la produzione di olio aumenta del 30%

Buona la produzione di olio in Toscana, che chiude il 2018 con un più 30% rispetto all’annata precedente, quella considerata disastrosa perché ferma a quota 100 milioni di litri.

“Siamo ancora lontani dai livelli di dieci anni fa, quando si toccavano punte di 200 milioni di litri, ma già quest’anno siamo in ripresa“, spiega Ritano Baragli, vicepresidente di Confcooperative-FedAgriPesca Toscana. La Toscana è una delle poche regioni italiane che può vantare un segno più sulle stime produttive, con punte in alcune zone della regione che arrivano fino ad un incremento del 50%. “Questa diversificazione da zona a zona è colpa del vento gelido dello scorso febbraio, che ha danneggiato drasticamente alcune varietà di piante come il Frantoio, mentre ha lasciato intatte altre varietà più resistenti. Per fortuna le condizioni climatiche sono state poi favorevoli e hanno favorito una buona maturazione“.