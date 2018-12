Alimenti, ‘Chocomodica’: quest’anno il cioccolato di Modica festeggia la Igp

A poche settimane dall’ambito riconoscimento della Igp, il Cioccolato di Modica, unico cioccolato al mondo a potersi fregiare del certificato europeo (oro certificato) annuncia un programma particolarmente ricco della kermesse ‘Chocomodica’ dal 6 al 9 dicembre.

Oltre alle delizie del palato con degustazioni e cooking show con ricette e abbinamenti innovativi e la presenza di vari maestri pasticcieri e cioccolatieri come Concetto Cicero, Davide Comaschi e Mirco Della Vecchia, la manifestazione prevede una serie di eventi culturali e di intrattenimento, in grado di abbracciare un pubblico vasto: sono attese infatti decine di migliaia di visitatori nel centro storico della cittadina siciliana, che insieme alla Val di Noto è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

A presentare le novità di quest’anno sono stati il sindaco di Modica Ignazio Abbate, il presidente di Camera di commercio Sud-est dei territori di Catania, Ragusa e Siracusa, Pietro Agen, il presidente del Consorzio tutela Cioccolato di Modica Salvo Peluso e il direttore generale del Consorzio Nino Scivoletto in una conferenza stampa che si è tenuta oggi a Roma. Si inizia il 6 dicembre con la consegna delle chiavi di cioccolato della città ai bambini da parte del sindaco Ignazio Abbate, una cerimonia che aprirà ‘Chocomodica’ a Palazzo San Domenico per proseguire con le mostre fotografiche: “Sicilia. L’isola mai vista” del fotografo Luigi Nifosi all’Auditorium Floridia e “Le opere e i giorni” di Giovanni Favaccio a Palazzo De Leva, vari convegni sulla Igp e sulle leggende precolombiane del cacao.

Tra gli altri eventi la prima edizione di ‘Chocofumetti’, incontro con i fumettisti Gianluca Distefano e Sandro Dessì e l’artista Piero Puglisi alla biblioteca comunale Quasimodo. E poi sculture e pitture di cioccolato (ex convento del Carmine). Ma anche musica e spettacolo dal vivo con un momento topico nel concerto di Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 11esima edizione, elektrovice, live band e a seguire dj set rtm con Ivan Cappello, Giovanni Veca, Vox Federico Bonomo. Concerto che si svolgerà sabato 8 dicembre in piazza del Municipio.

Il cioccolato a Modica è una tradizione che risale al 1746. La sua tipica granulosità si deve alla singolare lavorazione a freddo che non contempla la fase di “concaggio” consente solo al burro di cacao di raggiungere il punto di fusione e non allo zucchero, i cui cristalli conferiscono al cioccolato di Modica la caratteristica granulosità.

La novità di quest’anno consiste in un bollino anti contraffazione dell’Ipzs, che sarà apposto su ogni tavoletta di cioccolato a tutela dalle contraffazioni. La Camera di Commercio dei territori di Catania, Ragusa e Siracusa ha accolto la richiesta di partecipazione a CHOCOMODICA 2018, patrocinando l’evento e confermando il proprio ruolo di co-organizzatore del complesso e collaudato modello organizzativo, guidato dal Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica. L’Ente Camerale metterà a disposizione tutte le proprie competenze per assicurare al Cioccolato di Modica una adeguata attività di supporto in termini di comunicazione e promozione.