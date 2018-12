Allerta Meteo, ciclone al Centro/Sud: forti temporali nella notte, nubifragi dal Lazio alla Sicilia. Gelo al Centro/Nord [LIVE]

Allerta Meteo – E’ una notte di metà Dicembre dal forte maltempo al Centro/Sud Italia per un ciclone posizionato nel Canale di Sicilia: le piogge più forti stanno colpendo le zone meridionali del Lazio, dove nelle ultime ore sono caduti 85mm di pioggia a Pico (Frosinone) e Fondi (Latina), 79mm a Ceccano (Frosinone), 70mm a Lariano (Roma), 54mm a Latina, 48mm a Rocca Priora (Roma), 32mm a Formia (Latina). Sempre al Centro Italia piove anche nell’altro versante dell’Appennino, con appena +5°C a Pescara dove sono caduti 24mm di pioggia.

Altre forti piogge stanno colpendo il Sud, la Calabria jonica (26mm a Catanzaro) e la Sicilia meridionale, dove spiccano i 67mm caduti a Partanna nel trapanese. Qui le temperature sono molto più alte: in piena notte abbiamo +17°C a Reggio Calabria e +16°C a Messina, Taranto, Gallipoli e Tropea. Temperature completamente opposte al Centro/Nord, dove fa molto freddo: abbiamo +3°C a Pisa, Viterbo e Ancona, +2°C a Bologna e Ferrara, 0°C a Torino e L’Aquila, -1°C a Piacenza, -2°C a Milano, Modena e Mantova, -3°C a Novara, Trento, Vicenza e Merano.

Gli ultimi aggiornamenti confermano, nel weekend, forti piogge e temporali Sabato al Sud, e soprattutto nel basso Tirreno, mentre poi Domenica un nuovo peggioramento porterà nel pomeriggio/sera la neve in pianura Padana, dapprima al Nord/Ovest poi anche in Emilia Romagna. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

