Allerta Meteo Estofex, goccia fredda affonda nel Mediterraneo: Sicilia e Sardegna a rischio nubifragi e tornado

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’allerta di livello 1 per Sicilia, Sardegna, Corsica, Mar Tirreno e Mediterraneo meridionale per nubifragi e, in misura minore, tornado.

Stesso livello di allerta per il Mediterraneo orientale e Cipro, sempre per nubifragi e tornado.

Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 di domani, 7 dicembre.

Il delta di una corrente a getto zonale che va intensificandosi è situato sull’Europa centrale, mentre un basso geopotenziale influenza l’Europa orientale. Sull’Atlantico, una depressione si trasforma in una goccia fredda che affonda nel Mediterraneo centrale. Ai bassi livelli dell’atmosfera, un’abbondante umidità è presente sul Mediterraneo occidentale e orientale. Entrambe le aree saranno colpite da depressioni in rafforzamento. Nelle altre aree, è abbastanza improbabile la formazione di temporali, considerando l’aria asciutta ad est e lapse rates stabili sui settori occidentali.

Sicilia, Sardegna, Corsica, Tirreno e Mediterraneo meridionale

All’interno della goccia fredda, rovesci e temporali si diffonderanno verso sud-est. Lo shear verticale del vento è limitato e la maggior parte delle tempeste si organizzerà piuttosto debolmente. Tuttavia, potrebbero formarsi alcune tempeste più forti soprattutto nelle zone meridionali, dove l’umidità è maggiore. Non si escludono nubifragi e la possibilità di un tornado.

Attenzione, quindi, ai fenomeni che potrebbero venire a formarsi nelle prossime ore sulle nostre due isole maggiori. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

