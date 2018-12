Allerta Meteo Estofex, attenzione ai fenomeni sulle coste adriatiche: forte vento e tornado

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’allerta meteo di livello 1 per parti dell’Italia e della Croazia, principalmente per forti raffiche di vento e tornado.

Stesso livello di allerta per Cipro, Turchia sudorientale, Libano e Siria, principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento.

Entrambe le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 di domani, 5 dicembre.

Una forte dorsale si è sviluppata sull’Europa occidentale e insieme alle masse d’aria fredda sul Nord e sul Centro dell’Europa, una corrente a getto è posizionata in mezzo a loro, provocando forti raffiche di vento sulla Francia orientale e sulle pendici nordoccidentali delle Alpi. Una depressione con una forte vorticità ha attraversato le Alpi e si sta dirigendo verso l’Adriatico. Le masse d’aria umida di origine marina, i forti lapse rates in un ambiente caratterizzato da un alto shear hanno generato una linea convettiva che inizia sulla Francia occidentale e ha raggiunto il confine Svizzera-Italia, indebolendosi rapidamente sulle pendici delle montagne.

Le masse d’aria umida e calda saranno sostituite da una massa d’aria polare a causa di una depressione che si sta sviluppando sul Mare del Nord verso l’Europa centro-orientale. L’Adriatico dovrebbe subire i fenomeni convettivi. Nelle parti orientali del Mediterraneo, troviamo un’altra area attiva con un ciclone dal nucleo caldo tra Cipro e Grecia. Infine, nel Medio Oriente, le masse d’aria instabili creano un ambiente favorevole a diverse tempeste.

Italia e Croazia

Una depressione sta attraversando l’Adriatico settentrionale. Gran parte dell’Italia sarà sotto un forte deep layer shear e le tempeste si svilupperanno vicino alle coste settentrionali di Italia e Croazia. Previsto un indice CAPE scarso, motivo per il quale le tempeste potrebbero non essere in grado di vivere a lungo e organizzarsi. Tuttavia, un basso livello di condensazione forzato e un indice CAPE nell’ordine di alcune centinaia di J/Kg potrebbero produrre alcune trombe marine vicino alle coste.

Attenzione, quindi, al maltempo delle prossime ore. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

