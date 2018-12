Allerta Meteo, FOCUS sulla neve di stasera al Nord: si imbiancheranno anche Milano e Torino. Tutti i dettagli sugli accumuli

Allerta Meteo – Una bassa pressione, l’ennesima in questo dinamico dicembre, si è già scavata in prossimità del Golfo del Leone e si porterà via via verso il Golfo Ligure entro sera. L’immagine barica sopra, evidenzia appunto la collocazione del minimo depressionario per le ore serali odierne, atteso abbordare le coste liguri occidentali. Una posizione classica per richiami di correnti molto umide meridionali in scorrimento su un cuscino di aria fredda costituito nei giorni precedenti.

Già primi fronti sono in azione, in queste ore mattutine, al Nordovest con prime nevicate fino a bassa quota tra Piemonte e Lombardia. Tuttavia la fase più intensa del maltempo invernale al Nord, è attesa dal pomeriggio, specie secondo, e poi in serata, ancora nella notte, in questo caso più verso Emilia, Lombardia e i settori alpini e prealpini centro orientali.

Come visibile nell’immagine principale a corredo dell’articolo, potranno aversi accumuli anche abbastanza significativi fino a bassa quota o in pianura, spesso sui 5/10 cm su molte aree, ma fino a 15 cm su Alessandrino meridionale e aree interne liguri; oltre 15 cm e magari anche verso i 20 cm su Sud Cuneese, aree occidentali del Torinese, su Valle d’Aosta, tra Nord Bresciano, Nord Bergamasco e tra Trentino e Nord Veneto. Attese imbiancate o alcuni centimetri anche a Torino e Milano. Precipitazioni tutte in esaurimento entro la mattinata di domani con cieli spesso sereni su buona parte del Nord entro metà tarda mattinata, eccetto al Nordest, dove potranno attardarsi ultimi fenomeni.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

