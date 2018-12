Pertanto, informa una nota della Prefettura di Bari, dalle stessa ora di domani e per le successive 12 ore e’ prevista l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sulla Puglia.

Dalle ore 8 di domani e per le successive 12 ore sono previste sulla Puglia precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi puntualmente moderati.

Allerta Meteo Puglia: criticità gialla da domani

