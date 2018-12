Ambiente, Riccardi: “Acque balneari ottime in quasi tutto il Friuli”

“La qualità delle acque di balneazione e’ eccellente in quasi tutta la regione”. Cosi’ l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, sui dati emersi dai campionamenti delle acque del Fvg destinate alla balneazione, sulla base dei quali la Giunta ha approvato il documento che identifica e classifica i siti destinati alla balneazione.

Riccardi ha spiegato che “le acque dei siti balneabili del Fvg per quanto riguarda la zona marina costiera si confermano eccellenti, con le uniche eccezioni dei campionamenti effettuati alla Diga foranea del Porto Franco Vecchio e al bagno Gmt di Muggia (Trieste), per le quali il giudizio e’ comunque buono. Valutazione totalmente positiva anche per i fiumi, dato che la qualità delle acque del torrente Meduna, nel Comune di Meduno, rispetto allo scorso anno e’ passata da buona a eccellente”.

Il provvedimento assunto dalla Giunta – informa la Regione – ha inoltre stabilito che la prossima stagione balneare si aprira’ il primo maggio per chiudersi il 30 settembre, fatta eccezione per le zone di balneazione del lago di Sauris (nelle localita’ Rio Storto e La Maina), nel territorio dei Comuni di Sauris e Ampezzo, nelle quali la stagione balneare è compresa tra il 30 giugno e il 24 agosto.