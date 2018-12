Ambiente, Cop24: “L’aria della Polonia è la più inquinata della Ue”

La qualità dell’aria in Polonia e’ la peggiore fra tutti i paesi della Unione europea. Lo ha denunciato oggi a Katowice, nell’ambito della Conferenza Onu sul clima COP24, Krzysztof Kwiatkowski, il presidente del Nik, la Corte dei Conti polacca. Cracovia e’ stata indicata come una delle citta’ piu’ inquinate del Paese.

“Dai controlli effettuati, risulta in modo chiaro che fra tutti i 28 Paesi membri della Ue, la Polonia ha l’aria piu’ inquinata – ha detto Kwiatkowski ai giornalisti -. Nell’elenco delle 50 citta’ europee piu’ inquinate, 36 sono polacche. La lotta contro l’aria inquinata dovrebbe essere in Polonia di priorita’ assoluta, ma attualmente le risorse destinate a tale scopo non corrispondono alle necessita’“. Secondo Kwaitkowski, “per ridurre lo smog bisogna ammodernare i sistemi di riscaldamento e scoraggiare la popolazione più povera dal bruciare i rifiuti per riscaldare le case”.