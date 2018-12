Ambiente, Meloni: “In Abruzzo emergenza drammatica”

“Ho voluto qui la mia prima iniziativa di sostegno alla candidatura di Marco Marsilio alla presidenza della Regione Abruzzo, alla foce del fiume Saline a Montesilvano (Pescara), per parlare di un tema concreto: questo è un grande simbolo dello sviluppo possibile e dello sviluppo negato di una terra come l’Abruzzo, territorio bellissimo che vive un’emergenza ambientale drammatica“. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Montesilvano (Pescara).

“Abbiamo già interrogazioni parlamentari che chiedono che la discarica di Montesilvano sia restituita a sito di interesse nazionale – ha spiegato – Quello è l’unico modo per trovare risorse per bonificarla, vogliamo il potenziamento delle strutture che consentono di pulire questo territorio, affinché possa avere uno sviluppo turistico. Per questo siamo qui a parlare di problemi come quello del Fiume Saline in una regione che ha grosse potenzialità e che oggi, drammaticamente, ha la minore ripresa di tutto il sud Italia, mentre qualche anno fa era l’esatto contrario”.