Ambiente: online il nuovo portale dell’Alto Adige

“Rispetto a molte altre regioni, l’Alto Adige ha elaborato con grande anticipo una propria strategia a lungo termine per contrastare il cambiamento climatico grazie ad una serie di misure previste dal pacchetto clima 2050, ma in futuro dobbiamo essere ancora piu’ incisivi”.

Lo ha detto l’assessore provinciale all’ambiente, Richard Theiner, presentando il nuovo portale web che, all’indirizzo www.klimaland.bz, offre informazioni su iniziative e novita’ legate alla tutela del clima e dell’ambiente in Alto Adige. Il portale e’ frutto della collaborazione fra la Provincia di Bolzano, tramite l’Agenzia per l’ambiente, l’Agenzia CasaClima e l’Oekoinstitut. In un ambito, e’ stato detto, la provincia di Bolzano si trova ai vertici a livello europeo: l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Gia’ oggi, infatti, il 68% del fabbisogno energetico dell’Alto Adige viene coperto con le rinnovabili, “e siamo convinti – ha spiegato Theiner – di raggiungere l’obiettivo del 75% entro il 2020”.

Tra le iniziative di maggiore successo c’e’ sicuramente la biomassa: avviate a partire dagli anni ’90, sono oggi 77 le centrali di teleriscaldamento alimentate a biomassa, in grado di produrre ogni anno l’equivalente di 93 milioni di litri di gasolio. Un’altra storia nata in Alto Adige e’ poi quella di CasaClima, che ha portato ad una stretta collaborazione con tutti gli attori coinvolti per elaborare uno standard di efficienza energetica estremamente elevato nel settore dell’edilizia e dell’abitare. A proposito di efficienza energetica, in maniera particolare nel settore produttivo e nel risanamento degli edifici, secondo Theiner e’ proprio questa la grande sfida per il futuro.

“Occorre ottimizzare in maniera ulteriore gli impianti di teleriscaldamento esistenti – ha spiegato Theiner – in particolare a Bolzano, dove sono necessari sforzi massicci da parte del comune e degli operatori per aumentare gli allacciamenti”.