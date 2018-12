Ambiente e sviluppo sostenibile tra informazione, economia e politica: il 19 dicembre la presentazione del Rapporto Eco-Media 2018

Nell’ambito del V° Forum nazionale “Ambiente e sviluppo sostenibile tra informazione, economia e politica” verrà presentato a Roma il 19 dicembre il Rapporto Eco-Media 2018. Il think tank istituito da Pentapolis Onlus, in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, illustrerà i risultati sulla copertura delle notizie ambientali da parte dei principali media italiani. Durante l’incontro verrà conferito, ai professionisti che si sono distinti per un’attenta e puntale divulgazione, il 5° premio “Giornalisti per la Sostenibilità”.



“OSA-Osservatorio su sviluppo sostenibile e ambiente nei media, “naturale” evoluzione di Eco-Media istituito nel 2014 – spiega Massimiliano Pontillo, Presidente di Pentapolis Onlus – vuole stimolare coloro che governano il settore dei media, ossia i grandi editori, affinché questi temi non continuino ad essere relegati alle emergenze e ai disastri naturali ma abbiano uno spazio costante e siano più connessi con le questioni economiche. Da questo cambio di rotta ne deriverebbe un circolo emulativo virtuoso, a tutti i livelli, che favorirebbe un’attenzione maggiore del decisore pubblico”.

Oltre a Massimiliano Pontillo e Andrea Caretta, Presidente Osservatorio di Pavia, interverranno:

• Salvatore Micillo, Sottosegretario Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare;

• Enrico Giovannini, Portavoce ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile;

• Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde;

• Alfonso Cauteruccio, Presidente Greenaccord;

• Walter Ganapini, Membro Onorario Comitato Scientifico Agenzia Europea per l’Ambiente;

• Roberto Giovannini, Presidente FIMA – Federazione Italiana Media Ambientali;

• Antonio Ferro, Vice Presidente Società Italiana di Comunicazione;

• Andrea Di Stefano, Direttore progetti speciali Novamont;

• Rossana Revello, Presidente Gruppo RSI Confindustria;

• Fulvio Rossi, Responsabile sostenibilità Terna;

• Paola Spadari, Presidente Ordine dei Giornalisti – Lazio.