Tragedia in discoteca ad Ancona, gli zii del 14enne: “E’ stato salvato dal cugino”

“E’ migliorato, reagisce agli stimoli e riconosce”. Sono un po’ sollevati gli zii e la nonna di Omer, 14enne di origine macedone residente a Senigallia, ancora ricoverato in Rianimazione ad Ancona a causa dei traumi da schiacciamento subiti nella tragedia della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo in cui sono morti cinque ragazzi e una 39enne madre di quattro figli. Il ragazzo e’ comunque ancora in coma farmacologico e i sanitari non hanno sciolto la prognosi.

“Quando lo hanno soccorso non respirava – raccontano ancora gli zii e la nonna -. il cugino, che ha 16 anni, era con lui nella discoteca, lo ha tirato fuori e non respirava“. I familiari attendono fuori dal reparto in attesa di altre buone notizie dopo la difficile giornata di ieri quando hanno temuto per la vita di ragazzino.