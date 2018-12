Altro che animalista, Meghan accompagna Harry alla battuta di caccia

Vegana e amante animali, Meghan Markle ha accompagnato il principe Harry alla tradizionale battuta di caccia del Boxing Day: lo scorso anno Harry non aveva partecipato, mentre quest’anno ha trascorso l’intera giornata a sparare con il fratello William.

Si tratta di un appuntamento tradizionale della Famiglia Reale, che si è ritrovata nella residenza reale di campagna di Sandringham House, nel villaggio omonimo della contea di Norfolk.

Il Boxing Day è un’usanza britannica nata nell’Ottocento in cui si regalavano doni ai dipendenti o ai membri delle classi sociali più povere: era consuetudine delle famiglie agiate preparare apposite scatole con doni e anche gli avanzi del ricco pranzo di Natale, da destinare al personale di servizio a cui era concesso libero il giorno successivo al Natale, per far visita alle proprie famiglie. Oggi la ricorrenza è occasione per importanti manifestazioni sportive e segna l’inizio del periodo dei saldi.