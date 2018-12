La famiglia di Antonio Megalizzi si chiude nel massimo riserbo: “E’ un momento difficile, le sue condizioni sono stazionarie”

“A seguito delle continue notizie, spesso imprecise o errate, riguardanti le condizioni di salute di Antonio Megalizzi, la famiglia chiede cortesemente ai media e ai giornalisti di astenersi dal contattarli per chiedere ulteriori informazioni o dare consigli, e di concedere la privacy che richiede un momento cosi’ difficile. Per consigli e pareri medici, limitarsi a contattare le autorità competenti. La situazione di Antonio è stazionaria e saranno fornite ulteriori informazioni appena sara’ possibile“. E’ quanto reso noto dalla famiglia del giornalista italiano ferito nella sparatoria a Strasburgo. Il giovane, sulle cui condizioni di salute arrivano notizie frammentarie, è in coma farmacologico e le prossime 24 ore saranno decisive per capire se potrà salvarsi dai danni dovuti ad un colpo di pistola che lo ha colpito alla nuca e si è andato a conficcare molto vicino alla spina dorsale rendendo difficile un’eventuale operazione . L’attentatore, ucciso ieri dalla polizia francese, ha mirato direttamente alla testa come se fosse un’esecuzione, e lo stesso ha fatto per le altre vittime.