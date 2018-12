Archeologia, Normandia: scavi nella cattedrale gotica di Bayeux, scoperto sarcofago dei Merovingi

Durante scavi archeologici nell’area della cattedrale gotica di Bayeux, in Normandia è stato riportato alla luce un sarcofago dell’alto Medioevo, databile all’epoca dei Merovingi, la prima dinastia dei re franchi (VI-VII secolo).

Il quotidiano locale “Ouest-France” riporta che il ritrovamento è avvenuto a 2 metri e mezzo di profondità: nel sarcofago in pietra sono state rinvenute le ossa di due persone diverse, una delle quali era una donna. Sull’esterno del sarcofago sono incise le parole “Uberto” e “Oremus”: secondo la professoressa Cécile De Seréville, responsabile della ricerca archeologica per conto dell’Università di Caen, sarebbero i nomi dei due defunti. Sono presenti anche disegni di armi, strumenti, simboli cristiani primitivi e scene di combattimenti.